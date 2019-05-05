قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيخصص إحدى حلقات برنامجه "على مسئوليتي"، للاحتفال بالفنان الزعيم عادل إمام، حيث ستحل ذكرى ميلاده في شهر رمضان.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن عادل إمام تلقى تكريما كبيرا من الجمهور لم يحصل عليه أحد، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من زعماء العالم العربي كرموه بسبب ما قدمه للفن خلال مسيرته.

وتابع: "أتمنى أن يحظى بتكريم من بلده، لأنه يستحقه، لأن له مسيرة فنية كبيرة تليق به، كما أنه ساند بلده وهو شخص مخلص يحب الوطن وأول المستجيبين لندائه".

ويغيب النجم عادل إمام عن سباق دراما رمضان، لأول مرة منذ 7 سنوات بعدما جرى تأجيل تصوير مسلسله "فلانتينو".

ويحتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ79 في 17 مايو الجاري، خلال شهر رمضان الكريم.