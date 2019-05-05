اختتمت اليوم فعاليات معسكر الأطفال "مصر بتحبك شارك في حب مصر" المقام في محافظة السويس، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم، والذى نظمته كلًا من الإدارة العامة لرياض الأطفال بالوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الاجتماعية وتوجيه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بالسويس.

وشارك في الحفل مرفت محمد وشرين سعد ممثلين من الإدارة العامة لرياض الأطفال والأستاذ طارق شاهين مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، وعن محافظة السويس الأستاذ أشرف السروري مدير عام التعليم العام والأستاذة أمينة بيومي موجه عام رياض الأطفال. وفى هذا السياق، أكد محمد أحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي أن المعسكر قد شارك فيه ما يقرب من 100 طفل في جميع الروضات الرسمية و الرسمية لغات بالمحافظة.

وتضمن الحفل عدداً من العروض الفنية من شعر وقصائد واستعراضات غنائية في حب مصر، وصيحات كشفيه، ومهارات رياضية (كاراتيه وتايكوندو، وجمباز)، وألغاز تساعد على تنمية أسلوب حل المشكلات لدى الأطفال، مشيرًا إلى أن المعسكر لقى نجاحًا كبيرًا وحقق الأهداف المرجوة من حيث رفع الوعى والانتماء من خلال محاور المنهج الجديد "من أكون" و"العالم من حولي".

وصرح حلمي أن هذا البرنامج يأتي في ضوء الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030 إتاحة التعليم للجميع بجودة عالية دون تمييز وفى إطار المنظومة التعليمية الجديدة 2.0.

كما أشار حلمي إلي أن رؤية التعليم الجديدة تهتم بتنمية المهارات الحياتية للطفل، وبناء الشخصية المتكاملة، وإطلاق إمكانياته لأقصى مدى لخلق مواطن معتز بذاته وبوطنه وقابل للتعددية ويحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها، قادر على التعامل وتقبل الآخر والتنافس مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

وشكر حلمي محافظة السويس لمشاركتها الفعالة في نشاط المعسكرات ولجميع المدارس المشاركة في النشاط.

كما وعد رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي باستكمال المعسكرات في محافظات حدودية جديدة.