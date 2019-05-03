نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو استرشادي لشرح نمط الأسئلة الجديدة في الصف الأول الثانوي.

وقال شوقي، إنه تم إعداد هذا الفيديو استجابةً لكثير من الطلاب اللذين يراجعون المواد الدراسية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، 19 مايو 2019.

ونصح شوقي بمشاهدة هذا الفيديو والتفكر فيه أكثر من مرة ثم محاولة حل النماذج الاسترشادية الموجودة على موقع الوزارة، من الترم الأول، مرةً أخرى.

وأوضح أن التحول من طريقة التحضير القديمة إلى هذا النظام تحتاج بعض التدريب، ناصحا الطلاب: "لا داع للقلق لأن هذا طبيعي".

وتابع: "لا تأثير لامتحان مايو على المجموع التراكمي المؤدي إلى تنسيق الجامعات"، مشيرًا إلى أن "غالبية الأسئلة سوف تكون في مستوى الطالب المتوسط".

وأشار شوقي إلى أن الهدف ليس أن "نقفل الامتحان ولكن الهدف هو النجاح إلى الصف الثاني الثانوي بالحصول على 50% أو أكثر، والتمرس على نمط الأسئلة الجديد"، مختتمًا: "مع خالص تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله".