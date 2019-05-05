قائمة برامج شبكة قنوات "الحياة" في رمضان

تقدم شبكة تلفزيون "الحياة"، مجموعة منوعة من البرامج لجمهورها المصري والعربي، ابتداءً من غدٍ الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك.

تشمل قائمة البرامج "هاني في الألغام" للنجم هاني رمزي، و"4 شارع شريف" للإعلامي شريف مدكور، والذي انتهى بالفعل من تسجيل كل حلقات الشهر وعددها ثلاثين حلقة. كذلك تقدم الشيف أسماء مسلم برنامجها "مطبخ الحياة".

كما تعرض "الحياة" برنامج المسابقات "اسم من مصر" تقديم الإعلامي جورج قرداحي. وفيما يتعّق بالبرامج الدينية تقدم "أحاديث الصيام" للشيخ علي جمعة، و"كلمات الله" للشيخ تامر مطر، كما تقدم للأطفال مسلسل الصلصال "رجال حول الرسول".

يُذكر أن شبكة قنوات "الحياة" تقدم لجمهورها من محبي الدراما خمس مسلسلات في رمضان 2019، من بينها ثلاثة أعمال حصرية؛ هي "هوجان" لمحمد عادل إمام، و"لآخر نفس" لياسمين عبد العزيز، و"البرنسيسة بيسة" لمي عز الدين، وتعرض أيضًا مسلسل "طلقة حظ" لمصطفي خاطر، و"علامة استفهام" لمحمد رجب.