قال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، مساء اليوم، إن الكلية حاولت مراعاة طلابها أثناء امتحاناتهم خلال شهر رمضان، نظرا لعلم الإدارة أنه ليس بالأمر السهل، "لذا حاولنا قدر الإمكان أن نوفر بيئة ملائمة للجميع ستتم بشكل جيد من خلال مساعدة الطلاب لنا".

وأضاف "الصيفي"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تم نشر لافتات في شتى أرجاء الكلية توضح مكان اللجنة الذي سوف يمتحن فيها الطلاب، لمساعدتهم فى الذهاب إليها مباشرةً دون بذل مجهود.

وتابع، "رقم جلوسك بصورتك تم وضعه من قبل العاملين بالكلية علي الديسك الذي سوف تمتحن عليه لذا هي مسؤوليتك الأولى أن تحافظ على وضعية رقم جلوسك وأن تجلس في المكان المحدد لك، لأنه لن يبدأ الامتحان إلا بعد أن يطمئن رؤساء الكنترول بأنك في مكانك الصحيح غير ذلك لا تلومن إلا نفسك إذا تم تسجيلك غياب".