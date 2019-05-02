بالفيديو| قناة سعودية: ارتماء قطر في أحضان إيران لم يعد خفيا على أحد

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا يوضح مدى ارتماء قطر في أحضان إيران، والدفاع المستميت عنها ضد عقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت التي تنتزع فيه قطر من محيطها العربي والخليجي.

حيث طالبت الولايات المتحدة من مشتري النفط الإيراني وقف مشترياتهم بحلول الأول من مايو، وإلا فسيواجهون عقوبات، في خطوة تهدف إلى خنق إيرادات طهران من النفط.

فخرج وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بتصريحات مدافعًا عن إيران، حيث ذكر إنه لا يجب على الولايات المتحدة تمديد العقوبات على إيران، موضحًا أن الدوحة ترى أن عقوبات واشنطن لن يكون لها أثر إيجابي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني

وتابع: "بالنسبة لنا في دولة قطر، لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات"، وهذا ما أوضحه التقرير بأن ارتماء قطر في أحضان إيران أصبحت على مرأى ومسمع من الجميع.