استشهد 24 مواطنا فلسطينيا، وأصيب نحو 146 آخرين بجروح مختلفة، منذ صباح أمس وحتى مساء اليوم الأحد، نتيجة استمرار عدوان الاحتلالي الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، بأن 24 مواطنا فلسطينيا استشهدوا، بينهم (سيدة وجنينها، ورضيعة أخرى من نفس العائلة)، وإصابة 146 مواطنا بجراح مختلفة، وذلك نتيجة تصعيد قوات الاحتلال المستمر لليوم الثاني.

ونشرت وزارة الصحة، أسماء الشهداء، وهم:

1- عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح 33 عاما.

2- علاء علي حسن البوبلي 29 عاما.

3- عماد محمد نصير 22 عاما.

4- الرضيعة صبا محمود أبو عرار "سنة وشهرين".

5- فلسطين صالح أحمد أبو عرار 37 عاما.

6- عبد الله محمود أبو عرار "6 أشهر" (جنين استشهد في أحشاء والدته فلسطين).

7- خالد محمد حلمي أبو قليق 25 عاما.

8- بلال محمد البنا.

9- عبد الله أبو العطا.

10- حامد أحمد عبد الخضري 34 عاما.

11- محمد عبد النبي أبو عرمانة 30 عاما.

12- محمود سمير أبو عرمانة 27 عاما.

13- موسى حسين معمر 24 عاما.

14- عبد الله عبد الرحيم المدهون 22 عاما.

15- فادي راغب بدران 31 عاما.

16- أماني المدهون أبو العمرين 33 عاما.

17- أيمن المدهون "9 أشهر" (جنين استشهد في أحشاء والدته أماني).

18- علي عبد الجواد 51 عاما.

19- الرضيعة ماريا أحمد رمضان الغزالي 4 شهور.

20- أحمد رمضان رجب الغزالي 31 عاما.

21- إيمان عبد الله موسى 30 عاما.

22- عبد الرحيم مصطفى طه المدهون.

23- عبد الرحمن طلال عطية أبو الجديان 12 عاما.

24- هاني حمدان أبو شعر 37 عاما.