بدأت إثيوبيا، اليوم، يوم حداد وطني على وفاة الرئيس الإثيوبي الأسبق الدكتور نجاسو جدادا، وأعلن مجلس النواب الحداد وتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد والسفارات والقنصليات الإثيوبية وكذلك السفن المملوكة لإثيوبيا. وتم، أمس، مراسم دفن الرئيس الأسبق في مقبرة القديس بولس الكاثوليكية.

جدير بالذكر، أن الرئيس الإثيوبي الأسبق توفي في 27 أبريل الماضي عن عمر يناهز 75 عامًا في ألمانيا أثناء تلقيه العلاج هناك، وكان جدادا رئيسًا من عام 1995 حتى عام 2001، وكان أيضًا عضوًا ومؤسسًا في جبهة تحرير أورومو (OLF) وهو أب لثلاث أولاد.