عاد مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية إلى نظام عمله العادي بعد حادث احتراق طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" التابعة لشركة "إيرفلوت" الروسية الذي وقع أمس الأحد، وأودى بحياة 41 شخصا.

واستقبل المطار، صباح اليوم، أول طائرة من مدينة مورمانسك الروسية في الساعة 07:39، وبسبب حادث الأمس جرى في مطارات موسكو تأجيل أو إلغاء أكثر من 80 رحلة جوية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وعادت طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" التابعة لشركة "أيرفلوت" الجوية الروسية، التي كانت في طريقها من موسكو إلى مورمانسك (روسيا)، أمس الأحد، إلى مطار شيريميتوفو بالعاصمة الروسية وهبطت اضطراريا فيه بعد 28 دقيقة من إقلاعها.

وتمكنت الطائرة من الهبوط في المحاولة الثانية رغم الأحوال الجوية السيئة.

وعند الهبوط القاسي تحطمت عجلات الطائرة الأمامية واشتعلت النيران في محركاتها، الأمر الذي أسفر عن مقتل 41 شخصا من أصل 78 شخصا كانوا على متنها.