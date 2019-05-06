تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا بشأن حكم الدين في صوم من نام أكثر اليوم في رمضان، وذلك عبر موقعها الرسمي.

وذكرت الدار في جوابها أنّ النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنّه يكون فوّت على نفسه فضل، قال الإمام النووي "لو نام جميع النهار صح صومه على الصحيح المعروف". وقال الإمام ابن قدامة "النوم لا يؤثر في الصوم، سواء وجد في جميع النهار أو بعضه".

وأضافت الدار: "لكن عد المالكية الإكثار من النوم في نهار رمضان من المكروهات، قال العلامة الحطاب "من المكروه الإكثار من النوم بالنهار، نقلها القاضي عياض وابن جزي". ولا شك أنّ ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم، لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: "إنّ لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك".