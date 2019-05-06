نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، والعاملين بوزارة المالية ببالغ الحزن والأسى ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، والذي وافته المنية، أمس.

وتقدم وزير المالية باسمه وباسم جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة، بخالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد "معيط"، أن الاقتصاد المصري فقد أحد أهم الكوادر الاقتصادية برحيل الوزير الأسبق ممتاز السعيد والذي شغل منصب وزير المالية في حكومة الدكتور كمال الجنزوري خلال الفترة من ديسمبر 2011 حتى أغسطس 2012.

وتابع وزير المالية، أن "السعيد" يعد أحد أبناء وزارة المالية والذب عمل بها على مدار 40 عاماً وتدرج خلالها في عدد من المناصب منها رئيسا لقطاع الموازنة ورئيسا للإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة ورئيسا لقطاع مكتب الوزير، حتى بلغ السن القانوني وتولى كذلك مسؤولية إصدار السندات وأذون الخزانة والتمويل وكان عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي.