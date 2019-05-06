أعلنت مديرية الصحة في المنيا، اليوم، عن تحرير 262 محضرا مخالفا للاشتراطات الصحية، وإعدام 5528 كيلو من المواد الغذائية، 84 لترا من المواد السائلة خلال حملة للمديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية مصانع، أسواق، وباعة جائلين، ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، قرارات إغلاق إداري لـ 7 منشآت طبية مخالفة، كما أصدرت قرارات ترخيص لـ14 منشأة طبية خاصة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية على مدار شهر أبريل الماضي، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

أوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن قرارات الإغلاق جاءت عقب المرور على 175 منشأة خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.

وأضافت أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.