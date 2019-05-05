قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن المحافظة ستقيم "الخيمة الرمضانية "طوال أيام شهر رمضان المبارك بمقر استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل، والتي تتسع لحوالي 250 شخص يوميا.

وأكد المحافظ أهمية إقامة مثل تلك الخيم والموائد خلال شهر رمضان، حيث تعكس روح المودة والمحبة والتكافل بين جميع أبناء المجتمع المصري.

وأضاف أن المحافظة استعدت لاستقبال الشهر الكريم من خلال إقامة 10 معارض "أهلاً رمضان"، بجميع مراكز المحافظة، حيث تم تخصيص معرضين بمدينة المنيا أحدهما أمام ميدان المحطة، وأخر بشارع طه حسين بجوار المصرية لتجارة الجملة، بالإضافة إلى معرض بباقي المراكز وذلك من أجل عرض كافة المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.

كما تواصل المحافظة برنامج الأنشطة التنموية والتثقيفية لنشر قيم المواطنة وقبول الأخر ، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجاً موزعة على مراكز المحافظة التسع وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

وسيتم إضافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة ضمن الفعاليات المنظمة بالقرى المستهدفة خلال شهر رمضان منها تنظيم أمسيات دينية رمضانية للأهالي ومهرجان رياضي تحت شعار المواطنة وقبول الأخر لتنمية مهارات النشء والشباب من أبناء تلك القرى.