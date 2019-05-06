تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال تجهيز "الخيمة الرمضانية "والتي ستقيمها المحافظة طوال أيام شهر رمضان المبارك بمقر استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل، وتتسع لحوالي 250 صائما يوميا.

أكد المحافظ، أن الشعب المصري يتميز بإقامة مثل هذه الخيم والموائد خلال أيام الشهر الفضيل، تأكيدا لروح المودة والمحبة والتكافل التي تسود بين جميع أبناء المجتمع المصري.

أضاف أن المحافظة أقامت 10 معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز المحافظة، حيث جرى تخصيص معرضين بمدينة المنيا أحدهما أمام ميدان المحطة وآخر بشارع طه حسين بجوار المصرية لتجارة الجملة بالإضافة إلى معرض بباقي المراكز وذلك من أجل عرض كافة المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.

كما تواصل المحافظة برنامج الأنشطة التنموية والتثقيفية لنشر قيم المواطنة وقبول الآخر، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجا موزعة على مراكز المحافظة التسع وذلك حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

ويجرى إضافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة ضمن الفعاليات المنظمة بالقرى المستهدفة خلال شهر رمضان منها تنظيم أمسيات دينية رمضانية للأهالي ومهرجان رياضي تحت شعار المواطنة وقبول الآخر لتنمية مهارات النشء والشباب من أبناء تلك القرى.