أشاد عماد حجاب الباحث والخبير في مجال حقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن 89 غارما وغارمة من إتمام عقوبة الحبس في قضايا مالية منهم 13 سيدة وذلك بمناسبة شهر رمضان، موضحا أن قرار السيسي يسهم في لم شمل الأسر المصرية التي تواجد الأب والأم بالسجن خلال الشهر الكريم.

وقال "حجاب"، إن هذة الخطوة ليست الأولى وسبقتها قرارات مماثلة للإفراج عن الغارمين والغارمات، خاصة مع اعتبار الرئيس السيسي هذة الظاهرة تحتاج إلى تحرك من المجتمع ومن الحكومة للوفاء بديون هؤلاء البسطاء الغارمين من أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

ودعا إلى ضرورة تبني وزارة التضامن الاجتماعي والداخلية والبنوك والجمعيات الخيرية خطة متكاملة تتضمن حماية هؤلاء الغامين من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم لإيجاد دخل مناسب لهم ولأسرهم للإنفاق منها على متطلبات الحياة اليومية وتربية أولادهم لتقليل تعرضهم إلى العوز والاحتياج ومنع تكرار حبسهم في قضايا أخرى بسبب ظروفهم.