يصلي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، غدا الثلاثاء، عشية عيد استشهاد القديس العظيم مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة.

وقال القمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، إن البابا تواضروس سيقوم بتطييب رفات القديس مارمرقس ويشارك معه الآباء الأساقفة والكهنة، حيث تحتفل الكنيسة بالعيد من خلال تنظيم نهضات روحية مسائية تتخللها صلوات رفع بخور وعظات تليها قداسات صباحية.

وأضاف "إميل" لـ"الوطن"، أن العشية ستشهد حضور الأنبا بافلي أسقف عام شباب وقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام شرق ووسط، لافتا إلى أن النهضة الروحية بدأت منذ يوم الأحد والإثنين، وتختتم بعشية البابا الذي حرص على التواجد في ذلك الحدث الهام في تاريخ الكنيسة القبطية.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للبابا تواضروس للإسكندرية في فترة زمنية تقل عن شهر، حيث اجتمع بشباب المحافظة منتصف أبريل الماضي في لقاءه الأول بتلك الفئة في المحافظة، حيث ينظم البابا في الوقت الراهن اجتماعات لكل فئة عمرية على حدة للتواصل معهم بيسر، للوقوف على المشاكل التي تواجههم وتقديم كلمات روحية تناسب أفكارهم.