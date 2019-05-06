أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارة على منزل في قطاع غزة تقع فيه ما وصفه بـ"القوات السيبرانية" لحركة حماس، وحسب ادعاء الجيش جاءت هذه الغارة، التي قام بها يوم السبت الماضي، ردا على "تورطهم في هجوم إلكتروني على المجال السيبراني الإسرائيلي".

وقال جنرال إسرائيلي، يرأس كتيبة "الدفاع السيبراني" في الجيش: "كنا نتفوق عليهم طول الوقت"، ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل أخرى حول "الهجوم السيبراني لحماس"، مذكرا فقط أنه أوقف الهجوم الإلكتروني في البداية ثم رد عليه بالصواريخ، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال الجنرال في الجيش الإسرائيلي رونين مانليس: "بعد حل القضايا في المجال السيبراني قام سلاح الجو بحل القضايا في المجال الحقيقي، مضيفا: "وفي هذا المكان ليس لدى حماس أي قدرات في المجال السيبراني".