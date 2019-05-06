أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن قواته ستواصل عملياتها العسكرية في القطاع "عند الضرورة".

وذكر كوخافي، في كلمة ألقاها اليوم أثناء فعالية تذكارية في القدس، أن الفصائل الفلسطينية المسيطرة على القطاع "شهدت قوة جيش إسرائيل وأجهزته الدفاعية"، وتابع: "الجيش الإسرائيلي سيواصل توجيه الضربات بقوة عند الضرورة وأينما يلزم ذلك"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال رئيس الأركان، أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال الساعات الـ48 الماضية مئات الأهداف المرتبطة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة، وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تستعد لمواصلة الصراع مع فصائل غزة رغم التهدئة، قائلا إن "المعركة لم تنته بعد".