تعقد وزارة السياحة، غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن إطلاق اتفاقية شراكة جديدة بين وزارة السياحة المصرية وشبكة "CNN" الإخبارية العالمية.

وكشف مصدر بهيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، أن الشراكة ستشمل الترويج للسياحة المصرية من خلال إذاعة الحملة الترويجية لمصر فى الخارج خلال أكثر الأوقات مشاهدة داخل النشرات والبرامج التي تبثها القناة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه جرى اختيار شبكة "CNN" الإخبارية العالمية نظرا لحرص مئات الملايين من مختلف أنحاء العالم على مشاهدتها ما يضمن وصول المنتج السياحي المصري لأكبر عدد من السياح.