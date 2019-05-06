قتل فلاح مقيم بإحدى قرى مركز أبوحمص فى البحيرة، شابا من نفس القرية، بطعنه بسكين كانت بحيازته، ما أدى الى إصابته بالصدر والرئة، بسبب خلافات بينهما، وذلك مع الساعات الأولى لشهر رمضان، ونقلت الجثة الى مشرحة المستشفى المركزى، وألقى القبض على المتهم.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي، ببلاغ من المستشفى المركزي، إلى مأمور مركز أبوحمص، يفيد بوصول "ح.م.أ" 16 عامًا، مقيم بإحدى قرى المركز، جثة هامدة.

وشكل فريق بحث من ضباط المباحث، لكشف غموض الجريمة، وضبط القاتل، وتوصلت التحريات الى أن مرتكب الواقعة هو "أحمد.م.ع"، 20 عامًا، فلاح مقيم بنفس القرية، وأنه وجه طعنة نافذة بالصدر الى المجنى عليه، ما تسبب فى وفاته، وذلك بسبب خلافات بينهما.

وتمكن الرائد أحمد المسيرى رئيس مباحث أبوحمص، ومعاونوه من ضباط الشرطة، من القبض على المتهم أثناء اختبائه وسط الزراعات، خلال ساعات معدودة من وقوع الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى نيابة أبوحمص، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.