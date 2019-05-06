نفى الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ما تم تداوله في ورقة امتحان على موقع التواصل الاجتماعي، عن وجود نقطة في قسم النحو من امتحان اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي بمركز أبوتشت، عبارة عن مقطع أغنية للفنان عمرو دياب نصها "من كم سنة وأنا ميال ميال".

وأضاف خالد، أن ورقة الامتحان لمادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي بتاريخ أمس 5 مايو، وحصلت "الوطن" على ورقة الاسئلة، وبالفحص والبحث في الورقة تبين عدم وجود علاقة ما يتم تداوله بالورقة الأصلية، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي، ولابد من التحقق في الامر.

وكانت سادت حالة من السخرية بين طلاب الصف الثاني الإعدادي وأولياء الأمور في مركز أبو تشت شمال محافظة قنا، بعد أن اكتشف الطلاب وجود سؤال في النحو والصرف باختبار اللغة العربية عن تحديد نوع كلمة "كم" في مقطع من أغنية عمرو دياب "من كم سنة وأنا ميال ميال ".