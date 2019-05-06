التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور هاني هلال، رئيس جامعة سنجور.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الجامعة فى مصر منذ افتتاحها عام ١٩٩٠، حيث بلغ عدد خريجى الجامعة منذ إنشائها ٢٥٩٢ خريجاً، منهم ١٨٤٤ من مقر الجامعة بالأسكندرية، و ٧٤٨ من فروع جامعة سنجور بالدول الأفريقية.

وتهدف الجامعة إلى دعم التنمية فى أفريقيا، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية من القطاعين العام والخاص، الذين يحصلون من الجامعة على درجة الماجستير فى التنمية معتمد من الاتحاد الأوروبى، والمجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وخلال اللقاء عرض الدكتور هاني هلال، مطلب توفير مقر دائم للجامعة بديلاً للأدوار الخمسة التى تشغلها حالياً فى برج القطن بالأسكندرية، حيث توجد موافقة مبدئية على تخصيص قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع، بما يسمح ببناء المبنيين التعليمي والسكنى للطلاب فى مكان واحد، وطلب هلال تدخل رئيس الوزراء لتسريع الموافقة على التخصيص حتى يتسنى بدء الإنشاءات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بالدور الذى تقوم به جامعة سنجور في دعم التنمية وبناء القدرات فى أفريقيا.

كما أجرى رئيس الوزراء أثناء الاجتماع اتصالاً بمحافظ الأسكندرية، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع إدارة جامعة سنجور بشأن الأرض اللازمة لمقر الجامعة.