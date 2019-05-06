عائلة سيدة قتلها زوجها يعتدون على أطباء بنها الجامعي للحصول على جثتها

شهدت مستشفى بنها الجامعي واقعة مؤسفة، حيث تعدى عدد من أقارب سيدة قتلها زوجها بقرية بلتان على الأطباء والاستقبال بالمستشفى، مما أسفر عن إصابة طبيب عناية مركزة وإحداث تلفيات بالاستقبال خلال محاولتهم الحصول على جثة القتيلة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص من المتعدين، وسيطرت على الموقف.

وكان العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، قد تلقى بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة وقتيلة ومصاب بقرية بلتان بدائرة المركز.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد حسني نصار، مفتش مباحث بنها، وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها وإصابة شقيقه عندما تدخل للدفاع عن الزوجة.

وكشفت تحريات المقدم أحمد سامي رئيس المباحث، عن أن الزوج المتهم "إبراهيم.ع" سيئ السمعة ومطرود من منزل العائلة، واليوم عاد للمنزل وتشاجر مع زوجته "ثرية.ع" التي طالبته بتوفير نفقات المنزل وأبنائه، خاصة مع حلول شهر رمضان، فرفض الزوج وحدثت بينهما مشاجرة فاعتدى عليها بسكين، ووجه لها عدة طعنات ولفظت أنفاسها في الحال، وعندما تدخل شقيقه لمنعه طعنه بعدة طعنات نافذة فأصابه بإصابات بالغة نقل على إثرها مستشفى بنها الجامعي في حالة خطيرة.

وعقب نقل الجثة للمستشفي حاولت عائلة المجني عليها أخذ الجثة لدفنها قبل انتهاء الإجراءات القانونية، فرفض الأطباء وتعدى أهل المريضة عليهم مما أدى إلى إصابة طبيب عناية مركزة وإحداث تلفيات في الاستقبال، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية والتي ضبطت 3 منهم.