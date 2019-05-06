وقعت الفنانة فيفي عبده، ضحية الحلقة الأولى من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر".

وفي فقرة الزورق وتواجد الفنانة فيفي عبده في المياه ومصارعتها للأمواج هي والمجموعة التي ترافقها دخلت في نوبة من البكاء والخوف: "أنا بموت الحقوني، قلبي، إعلان اي ده ياولاد الـ... ايه اللي جابني.. يالهوي، رجليا اتكسرت".

وجاءت مجموعة أوهمتها أنها من المقرر أن تنقذها لترسى بمكان يخرج منه رامز جلال، في هيئة غوريلا، لتنهار أمامه فيفي عبده.

وتدور فكرة البرنامج على إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلان لصالح منتج من منتجات العصير، لينفذ به المقلب.