غرفة القاهرة التجارية: السلع بفروع "أهلا رمضان" تغطي الطلب وزيادة

قال أشرف حسني، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة والغرفة التجارية بالتعاون مع وزارة التموين، ومحافظ القاهرة فتحت أكثر من 200 فرع من فروع معارض أهلا رمضان، وهو ما يفيد المستهلك لأنه كلما زادت مساحة العرض والتنافس بين التجار يصب في مصلحة المواطن والمستهلك.

وأضاف حسني، خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، أن الغرف التجارية تحملت تكلفة أماكن العرض والتخزين واللوجيستيات من معارض أهلا رمضان، مؤكدا أن المعروض حاليا يغطي الطلب وأكثر، والتجار يتنافسون لخدمة المستهلك.

وأوضح أن تلك الفروع أسهمت بشكل كبير في توفير السلع، والمنافسة تجعل أسعار السلع أقل، خاصة وأن الطلب عليها في رمضان يزيد 3 أضعاف عن الشهور الأخرى، وخصوصا الياميش وقمر الدين، والعصائر والسلع الأساسية، ومنتجات الألبان.