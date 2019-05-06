مناقشات عديدة، جمعت بين جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، خلال الساعات الماضية، بشأن عدم حصول برنامج "رامز في الشلال" الذي يُقدمه الفنان رامز جلال، عبر قناة "Mbc مصر"، على تصريح مسبق للعرض.

وسبق أن اندلعت أزمة، بين نقابة الإعلاميين، والقناة، لعدم حصول برنامج رامز في الشلال على تصريح من قِبَل النقابة.

وقال مصدر بالقناة، لـ"الوطن"، إن نقابة الإعلاميين ليست جهة رقابية، وليس لها سُلطة على عرض أي مُحتوى برامجي أو درامي على الشاشات المُختلفة.

وأضاف المصدر: "برنامج رامز جلال الجديد، يتم تصويره وإنتاج كل مراحله الفنية خارج مصر، عبر شركة إنتاج خاصة، وسيُبث أيضًا من خارج مصر، وليس هناك أي مبرر على الإطلاق لاختلاق مشكلة من لا شيء".