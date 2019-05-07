زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإعلامي شريف مدكور، بعد حجزه في مستشفى دار الشفاء، قبيل إجرائه عملية جراحية لإزالة ورم بالقولون، ووجهت بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وقال أحد أقارب "مدكور"، إن الأسرة سعيدة بزيارة الوزيرة للاطمئنان عليه، وأن أفرادها ممتنين لها على موقفها الإنساني تجاه نجلهم.

وخرج الإعلامي شريف مدكور، من غرفة العمليات، قبل قليل، بعد إجراء عملية جراحية مُعقدة، لإزالة الورم السرطاني في القولون، استمرت نحو 7 ساعات داخل العمليات بمستشفى "دار الشفاء" الحكومية.

وكان شريف مدكور، قد قال في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه أصيب بسرطان في القولون الشهر الماضي، لافتًا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.