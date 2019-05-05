نشرت صفحة أطباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا عن طريقة تعامل الإعلامي شريف مدكور مع طاقم أطباء المستشفى التي يعالج بها.

وكتبت الصفحة: "شريف مدكور محجوز عندنا في دار الشفا، التابعة لهيئة الأمانة التعليمية بوزارة الصحة، وبالمناسبة دي في كذا نقطة كدا حابب أوضحها بخصوص شريف، أنا واحد من الناس ماكنتش متابعه ولا أعرف عنه غير تريقة أو ضحك، الراجل ده فعلا من ساعة ما دخل المستشفى قمة في الاحترام والأدب في التعامل والذوق، شخص بيتعامل بقمة الأخلاق حتى مع المرض وده برضو بشهادة كل الناس اللي اتعاملوا معاه".

وتابعت: "اللي عاجبني أكتر من تعامله مع مرضه إنه اختار مستشفى حكومى يتعالج فيها في حين إنه يقدر يتعالج في أي حتة، والأحلى طريقته نفسها في التعامل مع المستشفى الحكومي، ودا بيضرب خير مثال لناس كتير آخرهم التنظير عليك، ولو تعب يتعالج برة، إحنا طبعا دار الشفا وبنقدم خدمة زي المستشفيات الخاصة وأحسن، وإحنا فخر وزارة الصحة".

واستطرد: "وإحنا مقدمين نموذج لكل المستشفيات التانية إننا نعرف نقدم من المستشفى الحكومي خدمة ممتازة تنافس أي حد بيصرف ملايين عشان يتعالج بس اللي عايز يزيط ممكن يزيط بأي حاجة، لكن شريف مش بيزيط، مريض عادي محجوز في أوضة بيتعامل بسعة صدر مع أي بني آدم وأي إجراء طبي، مابيحرجش حد مابيملش من زيارات الناس محجوز في أوضة جنبه عيانين تانيين والله عادي، فمعلش حزب النكد وائتلاف شباب اشمعنا وجمعية محبي الحسبنة يعذرونا في البالونتين اللي اتحطوا قدام باب أوضته، وينزلوا الدور اللي تحت أوضة شريف هيلاقوا حالات الولادة كلها عندها بلالين وزغاريط عادي، (في رأيي) تجربة شريف في تعامله مع مرضه تجربة جميلة ممكن تبقى رسالة أمل لجميع مرضي الأورام ويكلم الناس عنها ناس كتير الكلمه بتفرق معاها حتي لو كان مجرد تخفيف".

وأوضح: "ربنا يتم شفاك على خير والله وربنا يرزقنا البصيرة وعدم استباق الحكم على البشر من غير ما نتعامل معاهم، وربنا يخلي دار الشفا ويزودها فخامة وعظمة أكتر ما هي علشان ترفع راسنا كمان وكمان وتفضل الاختيار الأول لأي عيان حكومي، إحنا جالنا ناس كتير قبله بس الراجل ده غيرهم والله، ادعوله وكل المرضى اللي زيه، وادعو تجربة دار الشفا تتعمم في كل الوزارة علشان مانفضلش الاختيار الأوحد لأي عيان حكومي، واللي يجيلنا ويتحجز ومايلاقيش بلالين مايزعلش، يدور عليا وأنا أنفخله بلالين تغرق الأوضة".

وأعلن شريف مدكور عن إصابته بسرطان بالقولون الشهر الماضي وبداية تلقيه العلاج بمستشفى دار الشفا.