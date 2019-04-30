سخر الإعلامي شريف مدكور، من مرض سرطان القولون بطريقة كوميدية، والذي أعلن إصابته به منذ أيام، خلال حلقة، اليوم، من برنامج "4 شارع شريف"، الذي يعرض على شاشة الحياة.

وطلبت إحدى عضوات فريق العمل من الفرقة الموسيقية، توجيه تحية كبيرة لشريف مدكور على تقبله هذا المرض الخبيث، قائلة: "الواد الزين المجدع شريف مدكور، ذو العقل الرشيد والقلب الرشيق، لازم الفرقة الموسيقية تحييك براحتك، أنا خلصت كلامي"، فرد ضاحكًا: "ما تحييوني، ولا خايفين الكانسر يفرقع في بطني".

وقال الإعلامي شريف مدكور، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه اكتشف إصابته بالورم، الثلاثاء، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وأظهرت الفحوصات فيما بعد أن الورم الذي أصيب به شريف مدكور من النوع الخبيث وتحديدا "سرطان القولون"، وانهالت على الإعلامي الشاب الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل.

وبدوره، قال مدكور إنه سيجري عملية جراحية لاستئصال الورم في اليوم الثاني أو الثالث من شهر رمضان الكريم.