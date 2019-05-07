محسنة توفيق في آخر حوار تلفزيوني: "لو مش بحب الناس مش هعرف أمثل"

رحلت الفنانة محسنة توفيق، عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بعد تعرضها لأزمة مرضية حادة، حيث لم تُعلن أسرتها عن موعد الجنازة والعزاء بعد.

وكان آخر ظهور تليفزيوني للفنانة محسنة توفيق في نهاية شهر مارس الماضي، مع الإعلامية شيرين حمدي، في برنامج "ON SeT"، الذي يُعرض عبر قناة "ON E".

وروت "محسنة" ذكرياتها مع مجال التمثيل، حيث ارتبطت بالمسرح المدرسي منذ صغرها، داخل مدرسة "غمرة"، حيث أسند لها المخرج، دور أحد الأبطال، كـ"دوبلير"، وتقول: "حصلت على السيناريو، وتوجهت إلى المنزل، لمذاكرته بشكلٍ جيد، واتخذت من الكرسي شخصًا لمحاورته".

وتابعت: "مثلت الدور بشكل كويس، وحصلت على إشادات كبيرة من المخرج، لدرجة أنه أسند لي الدور كبطولة".

وأشارت إلى أنها تعتبر دورها في مسرحية "مأساة جميلة" هو الأقرب لها على وجه التحديد، حيث إنها كانت مرتبطة هي وجيلها بالثورة الجزائرية، وجميلة بوحيرد.