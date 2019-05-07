قال المطرب خالد سليم، إنه تعرض لوعكة، استلزمت استئصال ورم على أحباله الصوتية.

وأضاف سليم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع عبر فضائية "TeN": "ظهر لي كيس دهني على أحبالي الصوتية، وكان مقلق جدا، لأنه في مكان حساس جدًا، نفسي كان بيخلص وكنت بحس بإرهاق شديد في الحفلات وكنت بخلص كل حفلة وأقعد 4 أو 5 أيام في السرير".

وتابع: "روحت للدكتور محمد الشاذلي، وهو الذي وصلني بالدكتور أحمد علي المتخصص في الأحبال الصوتية، واكتشفنا التجمع الدموي ولما عملوا العملية اكتشفوا أنه كيس دهني أو ورم يعني مش تجمع دموي".