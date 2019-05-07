بالصور| تواضروس يلتقي قادة الكشافة الكنسية وأساقفة

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقد عدة لقاءات خلال اليومين الماضيين، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

وأضاف حليم في بيان عنها أنّ البابا استقبل الدكتور عمرو شريف، مدير البرنامج القومي لصحة المرأة، بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمدير التنفيذي ومديرة برنامج الصحة في الأسقفية، ومحاسبي هيئة كوبتس أستراليا لخدمة المجتمع المصري.

وزاد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنّ البابا استقبل كذلك وفدا من الكنيسة المارونية، يضم الأب مارون الشدياق رئيس عام الرهبنة المارونية المريمية، والأب نبيل رفول رئيس البطركخانة المارونية في مصر، والأب طارق مشعلاني وكيل البطركخانة، لتهنئته بعيد القيامة.

كما استقبل تواضروس بحسب حليم، الأنبا شاروبيم أسقف قنا وقفط، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق للتهنئة كذلك بالعيد.

وتابع حليم، أنّ البابا استقبل كذلك قادة الكشافة الذين نظموا خدمة قداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وكذلك استقبالات يوم العيد، مشيرا إلى أنّ البابا هنأهم بالعيد، ووزّع عليهم هدايا تذكارية بهذه المناسبة، بحضور الأنبا موسى أسقف الشباب والمشرف على أمانة الكشافة الكنسية، والقمص أنجيلوس إسحق، والقمص أمونيوس عادل، والقس كيرلس سكرتيرو البابا، والدكتور صموئيل متياس الأمين العام للكشافة الكنسية.

وشارك في خدمة العيد أكثر من 210 من القادة والجوالة من كنائس القطاعات الرعوية في القاهرة، وإيبارشيات حلوان والمعادي وشبين القناطر وشبرا الخيمة ووسط الجيزة وطموه وبني سويف وطما وشمال الجيزة.