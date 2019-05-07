استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، سفير دولة نيبال بالقاهرة جبندرا برصادا أريال، وذلك بمقر الوزارة، لبحث التعاون بين البلدين.

وأشاد سفير نيبال بالدراسة في مصر، لافتا إلى رغبة طلابه في الالتحاق بالدراسة في مصر، وبخاصة في مجالات العلوم الطبية، وأنه يجري تسجيلها على موقع السفارة، وذلك لتعريف الطلاب بأهمية الدراسة في مصر.

وبحثا الجانبان، خلال اللقاء، آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، بخاصًة ما يتعلق بشؤون الطلاب النيباليين الدارسين بالجامعات المصرية، وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لهم سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا.

ووعد الوزير خلال اللقاء بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين النبياليين كافة، وحل المشكلات التي قد تواجههم في أثناء الدراسة في مصر.

وأكد الدكتور عبدالغفار، حرصه على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وتيسير السبل والوسائل العلمية التي تساعدهم على تحصيل العلم والمعرفة، موضحًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل العقبات التي تواجههم في أثناء دراستهم.

ومن جانبه، وجه سفير نيبال الشكر للحكومة المصرية على الدعم الذي تقدمه لدولة نيبال وبخاصة وزارة التعليم العالي لدعمها ومساندتها للطلبة النبياليين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين المصري والنيبالي.