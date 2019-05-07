كلف اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، مسؤولي مديرية الطب البيطري بتكثيف الرقابة على المجازر البالغ عددها 36 مجزرا بمراكز ومدن المحافظة طوال شهر رمضان والمرور اليومي عليها لمتابعة أعمال الذبح وتشغيل أكثر من وردية للكشف على اللحوم التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم فضلا عن التأكد من توفير وسائل تطهير مجاري الصرف الصحي للمجازر والتخلص من مخلفات الذبح.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة وضبط المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين فضلًا عن المرور الدوري على الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول أو خروج أي لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية بالإضافة إلى الإشراف على شوادر بيع وتوزيع اللحوم بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال فترة شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد حسن بكري مديرعام مديرية الطب البيطرى بأسيوط خطة المديرية خلال شهر رمضان حيث تم إلغاء الإجازات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم وتكليف رؤساء أقسام المجازر بالإدارات البيطرية بالتواجد يوميًا بالمجازر الموجودة في نطاق كل مركز لمتابعه الأعمال وتسهيل مهام الجزارين.

ولفت إلى العمل بجميع المجازر بالمحافظة طوال الـ24 ساعة خلال شهر رمضان، وأن الذبح يجري تحت إشراف مدير المجزر، كما تظم حملات إرشادية للمواطنين لتوعيتهم بنوعية اللحوم المذبوحة داخل المجازر الحكومية.

وأشار مدير الطب البيطري إلى إنه يجري تكثيف الحملات التفتيشية على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية، بالإضافة إلى المرور على المطاعم والفنادق السياحية للتأكد من سلامة الوجبات التي تقدمها وعمل برنامج يومي للمرور ومتابعة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للتأكد من صلاحية المنتجات المقدمة بها، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وتخصيص رقمي (2055468/ 2055467) للرد على استفسارات المواطنين في أي وقت.