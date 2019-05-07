قال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن الوزارة عملت على تجميع مقترحات كل الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2019 - 2020".

وأوضح "عبدالفتاح"، أنه بعد تجميع هذهالمُقترحات بلغ العجز الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة، قائلا "لو توافرت الموارد المالية الكافية لدى وزارة المالية فلن تبخل على أي وزارة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية "2019 - 2020"، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وكانت وزيرة الصحة طالبت، اليوم، بزيادة موازنة وزارتها كما طالب أيضا وزير التعليم أمس بزيادة موازنة وزارته.