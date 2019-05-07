توريد 51 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها حتى صباح اليوم، إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة، بلغ 51 ألفا و406 أطنان أي ما يعادل 342709 إرادب، مشيرا إلى أن المساحة التي تم حصادها بلغت 127303 أفدنة من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، والتي تقدر بـ355659 فدانا.

ووجه المحافظ، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، مشددا على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية.