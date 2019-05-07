تقدم "الوطن" لقرائها خدمات عديدة خلال شهر رمضان المبارك، بينها موعد صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظات ومدن الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة

صلاة المغرب 06:36 مساءً.

الجيزة

صلاة المغرب 06:36 مساءً.

الإسكندرية

صلاة المغرب 06:43 مساءً.

المنصورة

صلاة المغرب 06:37 مساءً.

دمنهور

صلاة المغرب 06:41 مساءً.

الفيوم

صلاة المغرب 06:37 مساءً.

الزقازيق

صلاة المغرب 06:36 مساءً.

العريش

صلاة المغرب 06:28 مساءً.

أسوان

صلاة المغرب 06:20 مساءً.

أسيوط

صلاة المغرب 06:32 مساءً.

كفر الشيخ

صلاة المغرب 06:39 مساءً.

بورسعيد

صلاة المغرب 06:34 مساءً.

الإسماعيلية

صلاة المغرب 06:33 مساءً.

بني سويف

صلاة المغرب 06:35 مساءً.

السويس

صلاة المغرب 06:31 مساءً.

سوهاج

صلاة المغرب 06:29 مساءً.

المنيا

صلاة المغرب 06:35 مساءً.