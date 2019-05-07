تقدم "الوطن" لقرائها خدمات عديدة خلال شهر رمضان المبارك، بينها موعد صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظات ومدن الجمهورية على النحو التالي:
القاهرة
صلاة المغرب 06:36 مساءً.
الجيزة
صلاة المغرب 06:36 مساءً.
الإسكندرية
صلاة المغرب 06:43 مساءً.
المنصورة
صلاة المغرب 06:37 مساءً.
دمنهور
صلاة المغرب 06:41 مساءً.
الفيوم
صلاة المغرب 06:37 مساءً.
الزقازيق
صلاة المغرب 06:36 مساءً.
العريش
صلاة المغرب 06:28 مساءً.
أسوان
صلاة المغرب 06:20 مساءً.
أسيوط
صلاة المغرب 06:32 مساءً.
كفر الشيخ
صلاة المغرب 06:39 مساءً.
بورسعيد
صلاة المغرب 06:34 مساءً.
الإسماعيلية
صلاة المغرب 06:33 مساءً.
بني سويف
صلاة المغرب 06:35 مساءً.
السويس
صلاة المغرب 06:31 مساءً.
سوهاج
صلاة المغرب 06:29 مساءً.
المنيا
صلاة المغرب 06:35 مساءً.