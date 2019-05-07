أدان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، الاعتداء الذي تعرض له مقر موقع "صدى البلد"، مشددا على أنّه لا يجوز الاعتداء على الصحفيين مهما كانت المبررات.

"الأعلى للإعلام": لا يجوز الاعتداء على الصحفيين مهما كانت المبررات

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتابع الموقف، ويتعهد باتخاذ إجراءات رادعة لعدم تكرار الأمر في ضوء نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة.

واقتحم عدد من "البودي جارد" مقر موقع "صدى البلد" الإخباري، بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة الدقي بالجيزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين والعاملين بالموقع، إضافة إلى تحطم بعض الأجهزة الموجودة بالمقر.واتهم الصحفيون العاملون بـ"صدى البلد" المنتج أحمد السبكي بالوقوف وراء الحادث، وأنه استعان بـ11 "بودي جارد" لتنفيذه، مؤكدين أنه هاجم المقر اعتقاداً منه أنه مقر قناة "صدى البلد"، للانتقام منهم بسبب ما يصفه بسرقة القناة لمسلسل "سوبر ميرو".

وتجري الأجهزة الأمنيّة تحقيقات موسعة في الواقعة، بينما بدأت نيابة الدقي استجواب طرفي الحادث. وحرر أحمد السبكي محضراً ضد قناة "صدى البلد" واتهمها بسرقة مسلسل "سوبر ميرو"، كما نفى اتهامه بالاعتداء على طاقم عمل موقع "صدى البلد".

وقال السبكي لـ"الوطن"، إنه اتجه برفقة 6 أشخاص إلى مقر إدارة قناة "صدى البلد" لمقابلة رئيسها محمد أبوالعينين، بعد عرض القناة للحلقة الأولى من مسلسل "سوبر ميرو" دون حصولها على حقوق العرض، بحسب قوله، مؤكدا أن العاملين بالموقع اعتدوا عليه.

يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" من بطولة الفنانين إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد سلطان، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوي.