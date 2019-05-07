قال الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة سنجور هي بمثابة حلقة وصل مع عدد من الدول الإفريقية، لافتا إلى أن مصر جزء هام من القارة الإفريقية، سواء كان من ناحية تأثرها وأثرها، قائلا: "الطلاب الذين احتفلوا بالتخرج اليوم على قدر استفادتهم فهم أفادونا كثير".

وأضاف "عبدالغفار"، إن وجود جامعة سنجور في الإسكندرية له معاني كثيرة تشير إلى مدى تعاون الدول الإفريقية مع مصر، مضيفا إلى أن الحكومة المصرية تعهدت بعقد مقر دائم للجامعة ومكان سكن لهم.

وأوضح "عبدالغفار"، أن الطلاب الأفارقة لم يستفيدوا وحدهم من تعليمهم في مصر، بل هم أفادوا أيضا الطلاب المصريين بواسطة التبادل الثقافي، معربا عن سعادته لحضور هذا الحفل الضخم وسط دفعة جديدة.

واختتم إن هذا الحدث يأتي تزامنا مع أهم حدثين أولهما إطلاق على 2019 عاما للتعليم، والثاني رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة بجامعة سنجور في الإسكندرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات حفل تخرج الدفعة السادسة عشر لجامعة سنجور بالإسكندرية، برعاية السيد رئيس الجمهورية، وبحضور لويز موشيكيو أبو الأمينة العامة للفرانكوفونية، والدكتور هاني هلال رئيس جامعة سنجور، والدكتور تييري فردل المدير التنفيذي للجامعة، وذلك بمكتبة الإسكندرية.