أعطى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، إشارة البدء لتوزيع 5900 كرتونة رمضان على المواطنين المحتاجين في جميع مراكز وقرى الدقهلية.

جاء ذلك خلال زيارته لمؤسسة تربية البنين بالمنصورة، بحضور السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل المديرية، وعدد من الجمعيات الأهلية والمتبرعين بكرتونة رمضان.

وأضاف أننا سنوفر كرتونة رمضان بأعداد كبيرة بحيث نغطي كل مدن ومراكز المحافظة بالكامل، وحاليا موجود 5900 كرتونة، وسيزيد هذا العدد ليوزع على جميع المحتاجين.

ومنع المحافظ، تصوير توزيع الكراتين على المحتاجين، بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال مؤسسة تربية البنات وهن يخيفن وجهوهن عن التصوير خلال إفطاره معهن في أول أيام رمضان، وهو ما تسبب في حالة من الرفض المجتمعي لنشر الصور.