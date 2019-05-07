القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لذوي القدرات الخاصة بجامعة حلوان

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري الندوة التثقيفية الخامسة عشر لطلبة جامعة الإسكندرية والندوة التثقيفة الثانية لذوى الإحتياجات الخاصة بمقر جامعة حلوان، وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعى طلبة الجامعات وجميع فئات المجتمع بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة .

وبحسب ما نشر المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فإن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية ألقى كلمة أعرب فيها عن كامل الثقة بالقوات المسلحة، والتى يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب الآثم، مضحين بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري، محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، فضلًا عن دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية وتقديم الدعم لقطاعات المجتمع المدني من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري.

من جهتهم، أعرب طلاب الجامعات وذوى الإحتياجات الخاصة عن فخرهم بالقوات المسلحة مؤكدين أنهم يقفون خلف قواتهم المسلحة للدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

كما قدم طلبة الجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة عدد من الفقرات الفنية الاستعراضية والشعرية والتي تعبر عن الولاء والانتماء لمصر، وفي نهاية الندوتين تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن ، هذا بالإضافة إلى تكريم عدد من طلاب الجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة.