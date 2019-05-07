البنك التجاري الدولي يطلق بطاقات "ميزة"

كشف البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إطلاق بطاقات " "CIB ميزة"، وهي إضافة جديدة لمحفظة البطاقات المتنوعة ودائمة النمو الخاصة بالبنك.

وتُعد بطاقات "ميزة"، إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة آلية تحصيل إلكتروني داخل مصر.

وتأتي البطاقات الجديدة في إطار الجهود التي يبذلها CIB لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي، والتحول نحو مجتمع غير نقدي.

وتُتيح بطاقات "CIB ميزة"، بطاقة مسبقة الدفع "كارتي" وبطاقة مسبقة الدفع للمرتبات الحكومية، ومجموعة من الخدمات المصرفية تتضمن سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي المحلية، وإتمام عمليات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS)، والشراء عبر الإنترنت محليا.

وذكر البنك في بيان له اليوم: "تُعد بطاقة ميزة مسبقة الدفع (كارتي) أسرع بطاقة يمكن إصدارها، فهي متاحة لأي عميل يحمل بطاقة الرقم القومي، وتصدر في الحال".

أما بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع للمرتبات الحكومية، فيتم إصدارها لتحويل مرتبات موظفي الهيئات الحكومية، وتُعد هذه البطاقة أحد الحلول الذكية لتحويل مرتبات العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية بغض النظر عن قيمة الرواتب.

وفيما يتعلق بمصاريف إصدار البطاقة الجديدة، قال البنك إن مصاريف إصدار وتجديد بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع الكارتي تبلغ 15 جنيهًا فقط، بينما تبلغ مصاريف إصدار وتجديد بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع للمُرتبات الحكومية​ 20 جنيها.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن عن إصدار بطاقات "ميزة" في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي؛ مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث يتمكّن حاملو بطاقات "ميزة" من الحصول على المدفوعات الخاصة بهم، وكذلك إجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة، ويستهدف البنك المركزي المصري إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات.