عقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة استيفاء مستندات تثبيت المتعاقدين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيداً لتثبيتهم، مشدداً على ضرورة إنهاء المعوقات ومراجعة المستندات التى تتضمن العقود وإقرارات القيام بالعمل والمؤهل، ومستندات الصرف، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة.

وطالب بالتنسيق الكامل بين مديريتي التربية والتعليم والتنظيم والإدارة بالمحافظة لإنهاء أي معوقات، ومراجعة المسميات الوظيفية بما يتوافق مع جدول الوظائف بالدولة، واستيفاء العقود وإقرارات استلام العمل، والمؤهل الدراسى، والمستندات المالية للصرف، وكلف بعقد اللجنة بشكل دائم لحين الانتهاء من استيفاء كافة المستندات لإرسالها الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك، بحضور الدكتور منصور الفولى، وكيل الوزارة مدير عام التنظيم والإدارة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب محمد فرحات، مدير عام التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، والمحاسب ابراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالتربية والتعليم، والقيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تدقيق مستندات 80% من المتعاقدين بالتربية والتعليم بالوظائف الإدارية وبعض الوظائف التخصصية، البالغ عددهم 3674 متعاقدا، مطالبا مدير عام التنظيم والإدارة، بالانتهاء من أعمال تدقيق البيانات والمستندات الأحد المقبل بنسبة لاتقل عن 80%، وأن نسبة الـ 20% المتبقية من المتعاقدين بها عدد من المعوقات يتم أيضاً العمل على مراجعة مستنداتهم أيضاً التى تضم مستندات الصرف وإقرار القيام بالعمل والمؤهل وأول تعاقد "العقد الأول" وهو الأقرب للقيام بالعمل ومراجعة تطابق تلك المستندات لإرسالها للتنظيم والإدارة.

وقال إن أسر هؤلاء المتعاقدين فى رقبتنا، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية هى تدقيق البيانات لإنهاء أزمة المتعاقدين بالتربية والتعليم المستمرة من سنوات، لإرسالها الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيداً لتثبيتهم، مؤكداً على التعاون التام بين مديريتى التربية والتعليم والتنظيم والإدارة لإنهاء كافة المعوقات بهذا الملف للصالح العام وطبقاً للقانون.

كان الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قد أصدر القرار رقم 7548 لسنة 2019، الخميس الماضى، بتشكيل لجنة للقيام بالبحث في الحالات التي ارتأت مديرية التنظيم والإدارة أن هناك خلاف في البيانات المرسلة اليهم من مديرية التربية والتعليم وفي حالة الخلاف في الأسس يكون المستند المالي هو الفيصل، والاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا لإنجاز أعمالها وعلي أن تقوم بإعداد تقريرها اللازم في هذا الخصوص للعرض خلال 15 يوم من تاريخه، والموافاة ببيان من مديرية التنظيم والإدارة بالحالات المستوفاة لتوقيع خطاب لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال السير في اجراءات التثبيت.