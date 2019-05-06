ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، حصر وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن، مع اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة.

وكلف بضرورة إزالة التعديات من المهد بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون، حرصا على حقوق الأجيال القادمة.

أكد محافظ كفر الشيخ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحماية أملاك الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع أجهزة المحافظة والتنسيق من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحماية أملاك الدولة، والأقفاص السمكية بنهر النيل بنطاق المحافظة.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة المعنية بالمحافظة مستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشددا على إزالة التعديات من المهد، مع اتخاذ كل الإجراءات ضد المتعديين، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية، والزراعة، والوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات والحفاظ على الرقعة الزراعية، مكلفا بالتعاون بين رؤساء مجالس المدن والمشاركة كفريق عمل متعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام.

وقال: "إننا جميعًا مشاركين في المسؤولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ".