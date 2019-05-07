قال مجلس نقابة الصحفيين إنه يتابع بقلق بالغ وانزعاج شديد منذ فجر اليوم الثلاثاء، وقائع الاعتداء على موقع صدى البلد، وإصابة ثلاثة زملاء صحفيين يعملون به من قبل مجموعة من الأشخاص.

وتابع بيان صادر عن النقابة مساء اليوم: "حضر محامي النقابة مع الزملاء في تحقيقات النيابة منذ بدئها، كما تواجد الزميلان هشام يونس ومحمود كامل عضوا مجلس النقابة مع زملاءهم الثلاثة في مقر نيابة الدقي، وتواصل نقيب الصحفيين مع مكتب النائب العام لمتابعة سير التحقيقات مع الزملاء الصحفيين المعتدى عليهم".

وأعرب مجلس النقابة عن تضامنه الكامل مع الزملاء المعتدى عليهم أثناء قيامهم بعملهم في مقر موقعهم الإخباري، ورفضه المطلق لهذا الاعتداء الذي لن يمر بسهولة، ويؤكد أنه سيقف معهم بكل السبل والأدوات القانونية والنقابية حتى ترد لهم حقوقهم واعتبارهم ويوقع الجزاء القانوني على من قاموا بهذا الاعتداء المدان بأشد عبارات الإدانة.

وأكد مجلس النقابة أن مقار الصحف والمؤسسات الإعلامية ينبغي أن تحظى بحماية وحصانة تنأى بها عن تصفية الحسابات أو الخلافات أو الاعتداء عليها. وسوف يعلن المجلس عن الإجراءات والقرارات التي سيتخذها في مواجهة هذا الاعتداء المشين على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، في ضوء نتائج تحقيقات النيابة العامة.