"دراما الأعلى للإعلام" ترصد 19 مخالفة في الحلقة الأولى لـ5 مسلسلات

حصلت "الوطن" على تفاصيل أول تقرير لرصد مخالفات المسلسلات المعروضة في شهر رمضان، والذي أعدته لجنة فنية تابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تضمن تقييما للحلقة الأولى لخمسة مسلسلات وهي"أبو جبل، قابيل، سوبر ميرو، ولد الغلابة، زي الشمس".

وتبين من التقرير وقوع 19 مخالفة ما بين ايحاءات جنسية وحض على العنف والتدخين ومخالفة كود الطفل ولغة حوار متدنية وألفاظ سوقية بذيئة، فيما التزم اغلبها بثلاثة فواصل إعلانية، وفيما يلي بيان بتقرير الرصد:

1- مسلسل أبو جبل المعروض على قناة on e: ارتكبت الحلقة الأولى منه 8 مخالفات بواقع 4 ألفاظ سوقية وإيحاءين جنسيين و2 عدم احترام القانون.

2- مسلسل زي الشمس المعروض على قناة mbc مصر، ارتكبت الحلقة الأولى 4 مخالفات بواقع مخالفة وحيدة تتعلق بألفاظ مبتذلة، ومخالفتين إيحاءات جنسية، ومخالفة واحدة لكود الطفل

3- مسلسل ولد الغلابة المعروضة على قناة mbc مصر: ارتكبت الحلقة الأولى مخالفة واحدة تضمنت ألفاظا متدنية.

4- مسلسل سوبر ميرو المعروض على قناة ten: ارتكبت الحلقة الأولى مخالفتين تتعلق بلغة حوار سوقية وألفاظ متدنية.

5- مسلسل قابيل المعروض على قناة mbc مصر: ارتكبت الحلقة الأولى 4 مخالفات بواقع مخالفتين حض على العنف وثالثة حض على التدخين ورابعة تناولت ايحاءات جنسية، كما تم رصد خلال الحلقة التشكيك في مصداقية الإعلام ووزارة الصحة خلال الحلقة.