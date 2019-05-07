أمر الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تشكيل لجنة من فرع التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، لمراجعة التحويلات الخارجية بمنطقة التأمين الصحي في مدن "دسوق، فوه، ومطوبس"، لوجود شبه تلاعب في عملية التحويلات الخارجية، وبمجرد الانتهاء من أعمال اللجنة سيتم تحويل المخلفين إلي النيابة العامة، بحضور الدكتور عصام عبدالخالق، مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة.

وشدد طه، على ضرورة الالتزام التام بروح المهنة وما تفرضه من أدبيات التعامل مع المرضى والتواجد أثناء أوقات العمل والنوبتجيات والاهتمام الكافي بالمريض، ونشر ثقافة تواجد الأطباء، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية الاهتمام بالتأمين الصحي، وتوفير الخدمات والرعاية اللازمة للمواطنين، خاصة لكبار السن.