وصف الفنان رامز جلال، الكابتن رضا عبد العال، لاعب نادي الأهلى سابقًا، ضحيته الثانية ببرنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر" بـ"هجاص الاستوديوهات التحليلية"، حيث ذكر أن أحمد عيد عبدالملك بالنسبة لعبدالعال أحسن من كريستيانو رونالدو.

وأوضح جلال، خلال سخريته من عبد العال: "ده مثله الأعلى في التدريب مدحت فاقوسة"، معاتبًا إياه على شتائمه للأهلي، ببيت شعر من تأليفه :" لية تخبط في الأهلي وتعيب فيه بالشكل ده، الأهلي لمك بعد ما كل الأبواب في وشك متسددة، تاريخك اتملى بطولات مشوفتهاش قبل كده، جمهور الأهلي كبير ودائما يلبي النداء".

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلان لصالح منتج من منتجات العصير، ليتعرض بعدها لمقلب.