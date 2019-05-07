رصدت كاميرات المراقبة، لحظة اقتحام المنتج أحمد السبكي، وعدد من الـ"بودي جاردز"، لمقر موقع صدى البلد، أمس الإثنين، أول أيام شهر رمضان.

وتواصل نيابة الدقى، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، التحقيق فى واقعة اقتحام المنتج أحمد السبكى، و12 بودى جارد، لمقر موقع صدى البلد الإخباري، في شارع البطل أحمد عبد العزيز، بالدقى، بسبب خلافات بين السبكى وقناة صدى البلد على عرض مسلسل سوبر ميرو.

وحسب ما جاء لسان الصحفيين بموقع صدى البلد، فإن السبكى اقتحم المقر، وحطم الأجهزة، وتعدى على عدد من الصحفيين بالضرب، مما أسفر عن حدوث إصابات بكدمات وسحجات وجروح فى مختلف أنحاء جسدهم.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن الطرفين تبادلا الاتهامات أمام رجال المباحث والنيابة، ولا تزال النيابة العامة تواصل التحقيق في الواقعة.