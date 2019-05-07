نفى الإعلامي عمرو أديب، ما تردد عن امتلاكه ميزانية ضخمة في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، ودفعه مبالغ طائلة للنجوم الذين يتم استضافتهم، قائلًا: "غير صحيح على الإطلاق، البرنامج مش قايم على النجوم".

وعن وصفه بـ"ملك التقلبات وتغيير المواقف"، قال أديب، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر فضائية "العربية": "بغير رأيي زي أي بني آدم".

وعن خلافه مع علاء مبارك، أوضح أنه لا يوجد عداء بينه وبين علاء مبارك سوى "هو قال حاجة وأنا رديت عليها، وخلصنا على كده".

وكان الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على شاشة "MBC مصر"، دخل في معركة ساخنة مع علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد نشر الأخير، على حسابه الشخصي على "تويتر"، فيديو لعمرو أديب، يتضمن مواقف زعم أنها متناقضة له، معلقاً: "بدون تعليق"، وجاء رد "أديب" عنيفا على "علاء"، حيث استهل إحدى حلقات برنامجه، بالحديث عن هذا الفيديو، وقال: "قليل أوي لما بشتغل على حكاية شخصية، اللي يقربلي هقربله، واللي هيهاجمني ههاجمه، ولو أنا سايبك ومش بقرب ليك مش معنى كدا إني خايف منك".